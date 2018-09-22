Премьер-лига. 8-й тур. «Ростов» и «Уфа» не сумели забить друг другу

«Ростов» на своем поле принимал «Уфу». Команды сыграли вничью.

Премьер-лига. 8-й тур

РОСТОВ — УФА — 0:0.

Ростов-на-Дону. 22 сентября.

Стадион «Ростов Арена». 35337 зрителей.

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Гулиев, Скопинцев (Зуев, 83), Салетрос (Калачев, 53), Сигурдарсон (Кьяртанссон, 70).

«Уфа»: Беленов, Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов (Алиев, 90), Карп, Тилл, Сысуев (Безденежных, 46), Игбун (Бизяк, 90).

Предупреждения: Игбун (17), Вилюш (29), Табидзе (71), Йокич (87).

8 (1) удары (в створ) 4 (1)

9 фолы 14

2 угловые 7

2 офсайды 2

61 % владения мячом 39

По ходу всего матча шла ровная игра с небольшим преимуществом ростовчан, но хозяевам поля не хватало мастерства в завершении атак. Во втором тайме команда Карпина продолжила наседать на штрафную площадь уфимцев, но так и не сумела пройти сквозь плотную оборону соперников. Таким образом, «Ростов» в третий раз подряд сыграл вничью и с 15 очками переместился на второе место в таблице. «Уфа» же провела 6-й матч в чемпионате, не сумев забить, и продлила свою серию без побед до 6 встреч. «Горожане» остались на 15-й позиции в первенстве.

Фото: пресс-служба «Ростова»

Источник: еженедельник «Футбол»