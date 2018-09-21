Юрген Клопп: «В начале того сезона Салах забил 3 гола, а в этом 2? Боже, вот это кризис»

Автор: Владимир Шевелев 0

Мохамед Салах

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игровую форму  Мохамеда Салаха. Также немецкий специалист поделился мыслями о критике в адрес египтянина в связи с его результативностью на старте нынешнего сезона.

«С точки зрения оборонительных действий последние два матча в исполнении Салаха были великолепны. Он готов работать на команду в такие моменты, но по-прежнему несет большую угрозу в атаке. Преобразование моментов в голы никому и никогда не гарантировано.

Конечно, все ожидают от Салаха того же, что он показывал в прошлом сезоне. Мы – нет. Сколько мячей он забил в шести первых матчах в прошлом году? Три. А в этом сезоне – два? Боже мой, вот это кризис.

В прошлом сезоне ему было нужно время, как и нам всем. В этом сезоне будет так же», — сказал Клопп.

Фото: Global Look Press

Источник:  Liverpool Echo

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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