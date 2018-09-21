Билетный сервис ЦСКА атаковали хакеры

У ЦСКА недоступен клубный билетный сервис. Клуб выступил с заявлением по этому поводу.
«Сообщаем о том, что в настоящее время билетный сервис ЦСКА недоступен в связи с атакой хакеров.
В случае, если вы сегодня оплатили билеты, но они не пришли на электронную почту, то вы сможете скачать их вечером в личном кабинете.
Устранение неполадок займет несколько часов. О восстановлении полной работоспособности сервиса мы сообщим дополнительно», – говорится в заявлении на официальном сайте армейцев.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ЦСКА