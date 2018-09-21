Билетный сервис ЦСКА атаковали хакеры

Автор: Владимир Шевелев 0

ЦСКА

У ЦСКА недоступен клубный билетный сервис. Клуб выступил с заявлением по этому поводу.

«Сообщаем о том, что в настоящее время билетный сервис ЦСКА недоступен в связи с атакой хакеров.

В случае, если вы сегодня оплатили билеты, но они не пришли на электронную почту, то вы сможете скачать их вечером в личном кабинете.

Устранение неполадок займет несколько часов. О восстановлении полной работоспособности сервиса мы сообщим дополнительно», – говорится в заявлении на официальном сайте армейцев.

Фото: Global Look Press

Источник:  Официальный сайт ЦСКА

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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