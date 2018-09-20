Эмре Джан: «Я не хотел оскорбить женщин, женский футбол или равенство в любой форме»

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан извинился за реплику про женщин. Ей он прокомментировал удаление Криштиану Роналду в матче Лиги чемпионов с «Валенсией».

24-летний хавбек сказал: «Слышал, что красную показали за дерганье волос. Мы не женщины, мы в футбол играем».

«Мой комментарий эпизода с удалением Роналду, по-видимому, вызвал некоторый шум. Хочу заявить, что своим заявлением не хотел оскорбить женщин, женский футбол или равенство в любой форме. Каждый, кто знает меня, знает о моем уважении к женщинам и равенству.

Я хотел заступиться за одноклубника относительно неправильного решения, которое могло отразиться на нашей игре. Я искренне извиняюсь, если какой-нибудь из моих комментариев причинил какой-либо вред», – заявил Джан.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер Эмре Джана

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»