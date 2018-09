Игроки «Лейпцига» вместо штрафов теперь будут крутить «колесо неудачи»

Главный тренер «Лейпцига» Ральф Рангник решил заменить систему штрафов в немецком клубе другими наказаниями. Их футболисты определяют сами при помощи «колеса неудачи».

— Главный тренер «Лейпцига» Ральф Рангник использует вращающееся колесо, чтобы определить для игрока наказания, которые включают в себя: работу в клубном магазине, продажу еду в кафетерии, работу гидом по стадиону, покос травы на тренировочных площадках, закупка подарков для сотрудников клуба, — сообщил журналист Тони Маберт.

RB Leipzig head coach Ralf Rangnick uses a spinning wheel to determine player punishments, which include:

-Work in club shop

-Serve food in team cafeteria

-Guide stadium tours

-Mow grass on training pitches

-Buy gifts for club staff

-Train in a tutu

— Tony Mabert (@TonyMabertESPN) September 13, 2018