Лука Модрич должен испанской казне 1,2 млн евро за уклонение от уплаты налогов

Автор: Владимир Шевелев 0

Лука Модрич

Испанская казна требует взыскать с полузащитника «Реала» Луки Модрича штраф. Хорватский хавбек провинился на 1,2 миллиона евро.

Казначейство обвиняет хорвата в неуплате налогов за 2012 год. При этом Модрич выплатил налоги с 31 августа 2012 года, когда он перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» и начал получать зарплату в Испании.

Модрич уже подал апелляцию на данное обвинение. Ранее хавбек выплатил в испанскую казну штраф около 2,1 миллиона евро за налоговые махинации в 2013-2014 годах.

Напомним, не так давно испанское правосудие наказало Марсело и Криштиану Роналду на крупные суммы за неуплату налогов.

Фото: Global Look Press

Источник:  El Mundo

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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