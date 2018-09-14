Лука Модрич должен испанской казне 1,2 млн евро за уклонение от уплаты налогов

Испанская казна требует взыскать с полузащитника «Реала» Луки Модрича штраф. Хорватский хавбек провинился на 1,2 миллиона евро.

Казначейство обвиняет хорвата в неуплате налогов за 2012 год. При этом Модрич выплатил налоги с 31 августа 2012 года, когда он перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» и начал получать зарплату в Испании.

Модрич уже подал апелляцию на данное обвинение. Ранее хавбек выплатил в испанскую казну штраф около 2,1 миллиона евро за налоговые махинации в 2013-2014 годах.

Напомним, не так давно испанское правосудие наказало Марсело и Криштиану Роналду на крупные суммы за неуплату налогов.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»