Семь игроков любительского футбольного клуба из Германии выгнаны за нацистский жест

Семь игроков второй команды любительского немецкого клуба «1920 Мюль» отчислены из клуба. Причиной стала фотография, где игроки сделали нацистское приветствие.

Один из спонсоров клуба Энгин Арслан – этнический турок, который владеет собственным кафе – попросил игроков сделать забавное фото. Семь из пятнадцати футболистов изобразили нацистский жест.

Арслан выложил фото в Facebook, но через короткий промежуток времени удалил публикацию. Фотография дошла до руководителей клуба, которые приняли решение отчислить из команды семь игроков, изображавших жест.

«Когда мы услышали об этом инциденте, созвали заседание исполнительного совета клуба. Согласно нашим правилам, мы могли только исключить игроков из команды», – сказал представитель «1920 Мюль» Марк Викенс.

Клуб также прекратил сотрудничество со спонсором. «Это была огромная ошибка, поэтому я извиняюсь перед каждым из игроков, а также клубом. Мне тоже жаль парней», – заявил Арслан.

Игроки также извинились за жест. Тем не менее, эпизод расследует немецкая полиция, поскольку нацистские приветствия запрещены на территории Германии.

Фото: сайт клуба «Мюль 1920»

Источник: RTL