Андрей Аршавин скучает по «Петровскому»

Автор: Дмитрий Темников 0

Андрей Аршавин

Футболист «Кайрата» Андрей Аршавин поделился своими впечатлениями от возвращения в Санкт-Петербург. 9 сентября бронзовый призер в составе казахстанской команды играл в товарищеском матче против «Зенита» (0:1) на арене «Санкт-Петербург». 

«Петербург поменялся. Грандиозный у нас город.  Это начинаешь осознавать, когда не бываешь здесь часто. Когда ты родился в Санкт-Петербурге, для тебя Эрмитаж – это очередное здание, которое надо быстро проехать через пробки. А когда приезжаешь редко, то видишь, как красивы архитектура, каналы и Нева. Начинаешь осознавать, в каком городе ты родился.

Даже сейчас, когда смотрю на стадион «Петровский», испытываю внутри приятное чувство ностальгии. Но все мечтали о современном европейском стадионе, на котором будет собираться много зрителей», — заявил 37-летний игрок.
Напомним, за «Зенит» Аршавин выступал с 2000-2008 годах, а также с 2013 по 2015 года. В составе сине-бело-голубых становился победителем Кубка УЕФА 2007/08, обладателем Суперкубка УЕФА-2008, трижды выигрывал золотые медали чемпионата России, а также завоевывал Суперкубок России.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: 78.ru
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