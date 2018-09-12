Андрей Аршавин скучает по «Петровскому»

Футболист «Кайрата» Андрей Аршавин поделился своими впечатлениями от возвращения в Санкт-Петербург. 9 сентября бронзовый призер в составе казахстанской команды играл в товарищеском матче против «Зенита» (0:1) на арене «Санкт-Петербург».

«Петербург поменялся. Грандиозный у нас город. Это начинаешь осознавать, когда не бываешь здесь часто. Когда ты родился в Санкт-Петербурге, для тебя Эрмитаж – это очередное здание, которое надо быстро проехать через пробки. А когда приезжаешь редко, то видишь, как красивы архитектура, каналы и Нева. Начинаешь осознавать, в каком городе ты родился.

Даже сейчас, когда смотрю на стадион «Петровский», испытываю внутри приятное чувство ностальгии. Но все мечтали о современном европейском стадионе, на котором будет собираться много зрителей», — заявил 37-летний игрок. Напомним, за «Зенит» Аршавин выступал с 2000-2008 годах, а также с 2013 по 2015 года. В составе сине-бело-голубых становился победителем Кубка УЕФА 2007/08, обладателем Суперкубка УЕФА-2008, трижды выигрывал золотые медали чемпионата России, а также завоевывал Суперкубок России.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: 78.ru Сергей Дроняев