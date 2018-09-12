Семья Джона Терри против переезда в Москву

Автор: Дмитрий Темников 0

Джон Терри

Переговоры по трансферу английского защитника Джона Терри в «Спартак» снова могут сорваться. На окончательное решение футболиста повлияет мнение его семьи. 

Сообщается, что члены семейства Терри не хотят переезжать в Москву. Ранее сообщалось, что 37-летний футболист успешно прошел медобследование для москвичей и уже согласовал условия личного контракта.

Теперь переезд Джона в «Спартак» оценивается в 10%. Скорее всего, Джон вернется в «Астон Виллу», где выступал в прошедшем сезоне.

Фото: Global Look Press
Источник: Todomercadoweb.es
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