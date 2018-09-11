Джон Терри запросил у «Спартака» зарплату на 1,4 млн евро выше, чем было согласовано

Автор: Владимир Шевелев 0

Джон Терри

Защитник Джон Терри все еще может перейти в «Спартак». В Лондоне проходит очередной раунд переговоров между сторонами.

Терри ранее успешно прошел медосмотр в Риме и договорился с московским клубом о контракте по схеме «1+1» с зарплатой 1,9 миллиона евро в год. 37-летний англичанин заключил со «Спартаком» предварительное соглашение, которое подразумевало, что стороны могут отозвать свою подпись.

Терри, вернувшись в Англию, решил, что хочет зарабатывать больше на 1,3-1,4 миллиона. Для решения этого вопроса в Великобританию вылетела делегация «Спартака». Вчера стороны не смогли договориться, сегодня продолжаются консультации.

В минувшем сезоне Терри провел 35 матчей за «Астон Виллу» в чемпионшипе. Вчера он начал тренироваться на базе «Челси». Сообщалось, что Терри сомневается насчет перехода в «Спартак» из-за британских СМИ и их негативного отношения к России.

Фото: Global Look Press

Источник:  «Спорт-Экспресс»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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