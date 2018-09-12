Джером Боатенг: «Сказал Моуринью, что мне трудно уйти из «Баварии»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг рассказал, что прошедшим летом у него были предложение выступать за «Манчестер Юнайтед», но он принял решение остаться в мюнхенской команде. На защитника также претендовал французский «ПСЖ».

«ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» делали запросы по поводу меня, но я не хотел уходить из «Баварии». Я был взволнован из-за новых вызовов, которые могли появиться в моей карьере. Я хорошо себя чувствую в «Баварии». Это один из самых больших клубов в мире.

Я позвонил Жозе Моуриньо и сказал ему, что для меня честь интерес с его стороны и поблагодарил его за те старания, которые он прикладывал, чтобы заполучить меня. Я объяснил ему, что уйти из «Баварии» трудно, а если я и уйду, то только в клуб, где абсолютно все на высшем уровне», — сказал Боатенг.

30-летний защитник выступает за мюнхенцев с 2011 года. За семь лет в «Баварии» Боатенг сыграл 157 игр и забил 4 гола.

Фото: Global Look Press

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