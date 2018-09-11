Томас Тухель: «Альфонсу Ареоля нужно играть»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал, кого считает основным голкипером команды. 45-летний тренер возглавил парижский клуб 14 мая этого года.

«Да, я определился. Решение не окончательное, но я сказал Альфонсу, что в борьбе за место в воротах он фаворит. Он выпускник академии, «ПСЖ» для него – это все. И он очень сильно хочет проявить себя. Это вызывает уважение. Мы должны гордиться тем, что у нас есть такие игроки. Нам нужны те, кто всей душой за «ПСЖ», кто олицетворяет собой клуб.

Ситуация с Буффоном иная. Он легенда, кумир Альфонса. Оба сильные личности. Нам придется действовать тонко, и Джиджи с Альфонсом это знают. Если будем поступать с ними умно и благородно, то, уверен, нам за это воздастся. Не сомневаюсь, что Альфонс будет играть хорошо благодаря Джиджи, а не вопреки ему.

Джиджи не просто игрок скамейки. Он обладает чрезвычайно огромным влиянием на команду. К примеру, он блестяще отыграл против «Генгама», спасал нас во втором тайме. Он в запасе, потому что Ареоля нужно играть», – сказал Тухель.

Фото: Global Look Press

Источник: RMC