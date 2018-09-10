В отношении Дениса Черышева ведется антидопинговое расследование

Автор: Владимир Шевелев 0

Черышев

В отношении полузащитника сборной России Дениса Черышева ведется расследование. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило эту информацию. 

«Этим делом в данный момент занимается испанское антидопинговое агентство. WADA будет проинформировано о результатах», – сказали в пресс-службе агентства.

Британские СМИ на прошлой неделе сообщили о том, что в Испании ведется расследование в отношении Черышева.

Причиной расследования стали слова отца игрока «Валенсии» – Дмитрия Черышева, который сказал, что его сыну якобы кололи гормон роста в «Вильярреале» и для более быстрого восстановления. Затем Черышев-старший опроверг это заявление.

Фото: Global Look Press

Источник:  «Чемпионат»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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