В отношении Дениса Черышева ведется антидопинговое расследование

В отношении полузащитника сборной России Дениса Черышева ведется расследование. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило эту информацию.

«Этим делом в данный момент занимается испанское антидопинговое агентство. WADA будет проинформировано о результатах», – сказали в пресс-службе агентства.

Британские СМИ на прошлой неделе сообщили о том, что в Испании ведется расследование в отношении Черышева.

Причиной расследования стали слова отца игрока «Валенсии» – Дмитрия Черышева, который сказал, что его сыну якобы кололи гормон роста в «Вильярреале» и для более быстрого восстановления. Затем Черышев-старший опроверг это заявление.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»