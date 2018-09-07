Маурицио Сарри: «Надеюсь, у Карло Анчелотти в Неаполе все получится»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри, ранее возглавлявший «Наполи», признал, что желает неаполитанскому клубу победы в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии. Нынешним главным тренером в Неаполе является Карло Анчелотти.

«Надеюсь, «Наполи» сможет стать чемпионом Италии ради города и ради своих болельщиков. Неаполь — необычный город, который заслуживает этой победы. Я счастлив, что сейчас тренером «Наполи» является Карло Анчелотти, потому что он не только выиграл множество титулов, но и показал, что умеет находить лучшее в игроках», — сказал 59-летний Сарри.

Маурицио Сарри с 2015 по 2018 год тренировал «Наполи», с которым дважды выигрывал серебряные медали в Серии А. В нынешнем сезоне под руководством Анчелотти неаполитанцы после трех туров занимают пятое место с шестью очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia