Златан Ибрагимович может перейти в чемпионат Египта

Автор: Владимир Шевелев 0

Златан Ибрагимович

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона. 36-летнему нападающему предложил контракт клуб «Пирамидс» из Египта.

Отмечается, что лига уже одобрила переход, так что решение остаtтся полностью за Ибрагимовичем.

В текущем сезоне форвард сыграл в 21-й игре МЛС, забил 16 мячей и пять раз ассистировал партнерам.

Ибрагимович перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» в марте этого года из «Манчестер Юнайтед». За свою карьеру он также играл за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан» и «ПСЖ».

Фото: Global Look Press

Источник:  Record.com

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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