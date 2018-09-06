Златан Ибрагимович может перейти в чемпионат Египта

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона. 36-летнему нападающему предложил контракт клуб «Пирамидс» из Египта.

Отмечается, что лига уже одобрила переход, так что решение остаtтся полностью за Ибрагимовичем.

В текущем сезоне форвард сыграл в 21-й игре МЛС, забил 16 мячей и пять раз ассистировал партнерам.

Ибрагимович перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» в марте этого года из «Манчестер Юнайтед». За свою карьеру он также играл за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан» и «ПСЖ».

Фото: Global Look Press

Источник: Record.com

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»