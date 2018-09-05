Дмитрий Аленичев открыл в Домодедово детскую футбольную академию

В подмосковном Домодедове состоялось официальное открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева. Она создана на базе домодедовской средней общеобразовательной школы № 8, в которой будут обучаться дети от 4 до 17 лет.

После торжественной церемонии и футбольного мастер-класса от Дмитрия Аленичева на поле академии состоялся товарищеский матч между командой легенд и сборной администрации городского округа Домодедово.

В состав команды легенд вошли Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Кузнецов, Юрий Ковтун, Александр Коваленко, Сергей Яшин, Николай Рудак, Сергей Кирьяков и Дмитрий Парфенов.

«Дмитрий Аленичев является одним из самых титулованных российских игроков и настоящей легендой футбола. Кроме того он прекрасно знаком со спортивной инфраструктурой Московской области – под его руководством «Енисей» провел тренировочные сборы на базе в Кратово.

Уверен, что академия Аленичева воспитает немало футболистов, которые будут с гордостью представлять регион на всероссийских и международных турнирах», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»