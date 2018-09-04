Криштиану Роналду — лидер в топе зарплат серии А

Автор: Владимир Шевелев 0

Криштиану Роналду

Опубликован свежий рейтинг зарплат чемпионата Италии. В нем ожидаемый новый лидер.

Самым высокооплачиваемым футболистом лиги стал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду с годовым окладом в 31 миллион евро. Следом расположились форвард «Милана» Гонсало Игуаин (9,5 млн) и нападающий «Юве» Пауло Дибала (7 млн).

Самым высокооплачиваемым тренером серии А является Массимилиано Аллегри («Ювентус») с зарплатой 7,5 миллионов евро в год. На второй строчке главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти (6,5 млн), Лучано Спаллетти из «Интера» – третий (4,5 млн).

Фото: Global Look Press

Источник:  La Gazzetta dello Sport

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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