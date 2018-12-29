«Бавария» может приобрести 18-летнего нападающего «Челси» за 13 миллионов фунтов

«Бавария», дортмундская «Боруссия» и некоторые клубы Бундеслиги заинтересованы в услугах нападающего «Челси». Молодого таланта зовут Каллум Хадсон-Одой.

Мюнхенский клуб в январе сделает лондонцам трансферное предложение по 18-летнему английскому футболисту в размере 13 миллионов фунтов (около 14,4 миллионов евро). Отмечается, что в переговорах по трансферу Каллума англичане будут настаивать на возможности обратного выкупа игрока, если «Челси» решит продать его.

Хадсон-Одой является воспитанником «Челси», в составе клуба он дебютировал в 2017 году. В этом сезоне английской Премьер-лиги форвард принял участие только в одном матче. На счету Каллума матчи в составе юниорских сборных Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail