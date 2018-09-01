Результаты 9-го тура первенства ФНЛ 2018/19

Завершилась программа 9-го тура Футбольной национальной лиги. По итогам уик-энда в чемпионате сменился лидер — на первое место переместилась «Томь».

Все результаты 8-го тура ФНЛ 2018/19:

«Химки» — «Ротор» — 1:1 (1:1)

0:1 — Коротаев (19, с пенальти), 1:1 — Портнягин (35).

«Луч» — «Мордовия» — 0:1 (0:0)

0:1 — Обухов (90, с пенальти).

«Томь» — СКА-Хабаровск — 4:1 (1:1)

1:0 — Кузьмичев (3), 1:1 — Зайцев (33), 2:1 — Кухарчук (49), 3:1 — Шалаев (73), 4:1 — Ставпец (79).

«Факел» — «Зенит-2» — 2:2 (1:1)

1:0 — Бирюков (16), 1:1 — Макеев (41), 1:2 — Скороботов (47), 2:2 — Лебеденко (52).

«Шинник» — «Нижний Новгород» — 1:0 (0:0)

1:0 — Гелоян (78).

«Спартак-2» — «Балтика» — 2:1 (1:0)

1:0 — Пантелеев (20), 1:1 — Григорьев (48), 2:1 — Тюнин (82).

«Авангард» — «Армавир» — 1:0 (1:0)

1:0 — Гоцук (33).

«Тамбов» — «Сибирь» — 3:1 (0:1)

0:1 — Киреенко (12), 1:1 — Себай (68), 2:1 — Себай (79, с пенальти), 3:1 — Аппаев (83).

«Чертаново» — «Тюмень» — 4:0 (1:0)

1:0 — Сарвели (44), 2:0 — Зиньковский (69), 3:0 — Ежов (83), 4:0 — Ежов (90).

«Сочи» — «Краснодар-2» — 1:1 (1:0)

1:0 — Барсов (43), 1:1 — Окриашвили (71, с пенальти).

Турнирная таблица:

Фото: пресс-служба ФК «Сочи»

Источник: еженедельник «Футбол» пресс-служба ФК «Сочи»