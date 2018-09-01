Результаты 9-го тура первенства ФНЛ 2018/19

Завершилась программа 9-го тура Футбольной национальной лиги. По итогам уик-энда в чемпионате сменился лидер — на первое место переместилась «Томь».
Все результаты 8-го тура ФНЛ 2018/19:
«Химки» — «Ротор» — 1:1 (1:1)
0:1 — Коротаев (19, с пенальти), 1:1 — Портнягин (35).
0:1 — Коротаев (19, с пенальти), 1:1 — Портнягин (35).
«Луч» — «Мордовия» — 0:1 (0:0)
0:1 — Обухов (90, с пенальти).
0:1 — Обухов (90, с пенальти).
«Томь» — СКА-Хабаровск — 4:1 (1:1)
1:0 — Кузьмичев (3), 1:1 — Зайцев (33), 2:1 — Кухарчук (49), 3:1 — Шалаев (73), 4:1 — Ставпец (79).
1:0 — Кузьмичев (3), 1:1 — Зайцев (33), 2:1 — Кухарчук (49), 3:1 — Шалаев (73), 4:1 — Ставпец (79).
«Факел» — «Зенит-2» — 2:2 (1:1)
1:0 — Бирюков (16), 1:1 — Макеев (41), 1:2 — Скороботов (47), 2:2 — Лебеденко (52).
1:0 — Бирюков (16), 1:1 — Макеев (41), 1:2 — Скороботов (47), 2:2 — Лебеденко (52).
«Шинник» — «Нижний Новгород» — 1:0 (0:0)
1:0 — Гелоян (78).
1:0 — Гелоян (78).
«Спартак-2» — «Балтика» — 2:1 (1:0)
1:0 — Пантелеев (20), 1:1 — Григорьев (48), 2:1 — Тюнин (82).
1:0 — Пантелеев (20), 1:1 — Григорьев (48), 2:1 — Тюнин (82).
«Авангард» — «Армавир» — 1:0 (1:0)
1:0 — Гоцук (33).
1:0 — Гоцук (33).
«Тамбов» — «Сибирь» — 3:1 (0:1)
0:1 — Киреенко (12), 1:1 — Себай (68), 2:1 — Себай (79, с пенальти), 3:1 — Аппаев (83).
0:1 — Киреенко (12), 1:1 — Себай (68), 2:1 — Себай (79, с пенальти), 3:1 — Аппаев (83).
«Чертаново» — «Тюмень» — 4:0 (1:0)
1:0 — Сарвели (44), 2:0 — Зиньковский (69), 3:0 — Ежов (83), 4:0 — Ежов (90).
1:0 — Сарвели (44), 2:0 — Зиньковский (69), 3:0 — Ежов (83), 4:0 — Ежов (90).
«Сочи» — «Краснодар-2» — 1:1 (1:0)
1:0 — Барсов (43), 1:1 — Окриашвили (71, с пенальти).
1:0 — Барсов (43), 1:1 — Окриашвили (71, с пенальти).
Турнирная таблица:
Фото: пресс-служба ФК «Сочи»
Источник: еженедельник «Футбол»
Источник: еженедельник «Футбол»