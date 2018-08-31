Леонид Федун: «Промес лично просил отпустить его из «Спартака»

Квинси Промес официально стал игроком «Севильи». Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал продажу хавбека.
«Конечно, очень жалко. Я не хотел с ним расставаться. Он сам лично просил меня об этом. Учитывая его заслуги, удерживать было тяжело. Если человек немотивирован, конечно, играть он не будет. И Каррера, и все менеджеры говорили, что его надо отпускать. Поэтому и отпустили.
⚡️⚡️⚡️ ОФИЦИАЛЬНО! Квинси @QPromes Промес покидает #Спартак и переходит в @SevillaFC
@fcsm_official благодарит Квинси за неоценимую роль в победах красно-белых и желает ему успехов в дальнейшей карьере! 🔴⚪️👏🏻
Спасибо, Антоха! 🎭❤️#КвинсиПромес #Spartak pic.twitter.com/i21LvtpNAk
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 31, 2018
С учетом той ситуации, в которую мы попали… Если бы мы прошли в Лигу чемпионов и он удачно выступил там, конечно, мы заработали бы больше денег. Но что произошло, то произошло. Поэтому, естественно, без Лиги чемпионов у клуба возникли проблемы с точки зрения финансового фэйр-плей — потеря 25 миллионов.
Потери пришлось компенсировать этой сделкой. Будет ли какое-то прощание с Промесом? Мы опубликовали на сайте. А так, приедет за вещами, попрощаемся. Не переживайте», — сказал Федун.
Фото: Global Look Press
Источник: Sport24