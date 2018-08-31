Леонид Федун: «Промес лично просил отпустить его из «Спартака»

Квинси Промес официально стал игроком «Севильи». Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал продажу хавбека.

«Конечно, очень жалко. Я не хотел с ним расставаться. Он сам лично просил меня об этом. Учитывая его заслуги, удерживать было тяжело. Если человек немотивирован, конечно, играть он не будет. И Каррера, и все менеджеры говорили, что его надо отпускать. Поэтому и отпустили.

С учетом той ситуации, в которую мы попали… Если бы мы прошли в Лигу чемпионов и он удачно выступил там, конечно, мы заработали бы больше денег. Но что произошло, то произошло. Поэтому, естественно, без Лиги чемпионов у клуба возникли проблемы с точки зрения финансового фэйр-плей — потеря 25 миллионов.

Потери пришлось компенсировать этой сделкой. Будет ли какое-то прощание с Промесом? Мы опубликовали на сайте. А так, приедет за вещами, попрощаемся. Не переживайте», — сказал Федун.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»