Александр Кержаков: «Тема с переездом в Европу для Смолова не закрыта. Все будет зависеть от него самого»

Экс-игрок сборной России Александр Кержаков прокомментировал переход нападающего Федора Смолова из «Краснодара» в «Локомотив». По его мнению, форвард еще может уехать в европейский чемпионат.
– Тема с переездом в Европу закрыта для Смолова?
– Думаю, что нет. Все будет зависеть от него самого. Как он будет продолжать играть, как он будет показывать себя в Лиге чемпионов, в играх за сборную.
– В «Локо» ему будет легче забивать?
– Покажет время. Но у него хорошие партнеры, которые умеют создавать голевые моменты для нападающих.
Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс