Александр Кержаков: «Тема с переездом в Европу для Смолова не закрыта. Все будет зависеть от него самого»

Экс-игрок сборной России Александр Кержаков прокомментировал переход нападающего Федора Смолова из «Краснодара» в «Локомотив». По его мнению, форвард еще может уехать в европейский чемпионат.

– Тема с переездом в Европу закрыта для Смолова?

– Думаю, что нет. Все будет зависеть от него самого. Как он будет продолжать играть, как он будет показывать себя в Лиге чемпионов, в играх за сборную.

– В «Локо» ему будет легче забивать?

– Покажет время. Но у него хорошие партнеры, которые умеют создавать голевые моменты для нападающих.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс