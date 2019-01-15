Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев вернулся в общую группу

Автор: Роман Шлуинский 0

Лига чемпионов. 2 тур. ЦСКА — «Реал» — 1:0. Москва. Стадион «Лужники». 2 октября 2018 г.

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев вернулся в общую группу. Напомним, 13 января 28-летний россиянин пропустил тренировку московской команды из-за небольшой простуды.

На данный момент ЦСКА проводит первый зимний сбор в испанском городе Кампоамор. Он продлится до 22 января. Второй сбор московской команды пройдет с 26 января по 7 февраля, а третий — с 11 по 23 февраля.

После 17 туров команда Виктора Гончаренко занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В нынешнем сезоне Алан Дзагоев принял участие в 7 матчах чемпионата России, отметившись одной результативной передачей.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: твиттер ЦСКА

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