Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев вернулся в общую группу. Напомним, 13 января 28-летний россиянин пропустил тренировку московской команды из-за небольшой простуды.

💪 Сегодняшнюю тренировку наравне со всеми отпахал полузащитник Алан Дзагоев, который вернулся в общую группу после небольшой простуды! #Кампоамор2019 pic.twitter.com/HgwLENSy0r — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 15, 2019

На данный момент ЦСКА проводит первый зимний сбор в испанском городе Кампоамор. Он продлится до 22 января. Второй сбор московской команды пройдет с 26 января по 7 февраля, а третий — с 11 по 23 февраля.

После 17 туров команда Виктора Гончаренко занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В нынешнем сезоне Алан Дзагоев принял участие в 7 матчах чемпионата России, отметившись одной результативной передачей.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: твиттер ЦСКА