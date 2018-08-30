«Барселона» подписала капитана молодежной сборной Уругвая Рональда Араухо

Защитник уругвайского клуба «Бостон Ривер» Рональд Араухо продолжит карьеру в «Барселоне». Каталонцы заключили с 19-летним футболистом контракт на пять лет.

Прописанные отступные в контракте составляют 100 миллионов евро.

Трансфер Араухо обошелся сине-гранатовым в 1,7 миллиона евро, за счет бонусов сумма может возрасти до 5,2 миллионов.

Игрок будет выступать за «Барселону Б». Если он переберется в первую команду, то отступные увеличатся до 200 миллионов евро.

Араухо является капитаном молодежной национальной сборной Уругвая.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Барселоны»