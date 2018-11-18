Суперлига была инициативой «Реала», а не «Баварии»

Президент Королевского футбольного союза Голландии Майкл ван Праг прокомментировал информацию о том, что европейские топ-клубы планируют образовать Суперлигу. Инициатором был «Реал», а не «Бавария».

«Какие-то документы может и существуют, но я на сто процентов уверен, что никаких планов по созданию Суперлиги в 2021 году больше нет.

Я спрашивал у представителей клуба на нашей последней встрече в среду, и они заверили меня, что никакие переговоры не ведутся.

Угроза создания Суперлиги была, но исходила она не от «Баварии», а от «Реала». Уверен, Карл-Хайнц Румменигге приложил все усилия, чтобы нормализовать ситуацию. Он никого не предавал, а сделал все, чтобы сохранить футбольную семью», – сказал ван Праг.

Фото: Global Look Press

Источник: Kicker