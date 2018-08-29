Илья Кутепов пропустит матч с «Зенитом»  

Защитник «Спартака» Илья Кутепов не поможет команде в матче 6-го тура РПЛ против «Зенита» и пройдет медобследование. Об этом заявил сам футболист.

Верна ли информация, что вы летите на операцию? Когда вы восстановитесь?

– Пока не знаю, через какой промежуток времени вернусь. Еще предстоит более глубокое обследование. Станет ясно уже по факту. Сейчас про сроки не могу говорить.

– Примерно – месяц?

– Даже примерно ничего не могу сказать. Это уже станет ясно там.

– В Риме?

– Да.

25-летний футболист не играл за красно-белых после ЧМ-2018. Всего же Кутепов принял участие в 67 матчах за москвичей и забил 6 голов.

Напомним, перед очной встречей «Зенит» набрал 15 очков и идет на первом месте в таблице, а «Спартак» занимает вторую строчку с 13 баллами. Игра состоится 2 сентября на арене «Санкт-Петербург», ее начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс