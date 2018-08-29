Квинси Промес может перейти в «Севилью» уже завтра

Автор: Владимир Шевелев 0

Квинси Промес

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес может покинуть клуб уже завтра, сообщает «Спорт-Экспресс». Хавбек близок к переходу в «Севилью».

По информации источника, испанский клуб заплатит за Промеса 21 миллион евро, а сам голландец подпишет с клубом 4-летний контракт.

«Севилья» вернулась к кандидатуре Промеса после неудачного завершения переговоров о переходе форварда «Лиона» Мариано Диаса.

Just followed my dream, God did the rest! 🙏🏾

A post shared by Quincy Promes (@qpromes) on

Вчера Промес, возможно, намекнул на свой скорый переход, написав в инстаграме: «Я следовал за мечтой. Бог сделал все остальное».

Фото: Global Look Press

Источник:  Marca

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Монако», «Севилья» и «Бенфика» претендуют на Квинси Промеса

Квинси Промес станет приоритетной целью «Севильи» в случае срыва трансфера Мариано Диаса

Жерар Пике

«Спартак» победил «Анжи», ЦСКА разошелся миром с «Енисеем», Жерар Пике прощается со сборной Испании. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 