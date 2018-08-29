Квинси Промес может перейти в «Севилью» уже завтра

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес может покинуть клуб уже завтра, сообщает «Спорт-Экспресс». Хавбек близок к переходу в «Севилью».

По информации источника, испанский клуб заплатит за Промеса 21 миллион евро, а сам голландец подпишет с клубом 4-летний контракт.

«Севилья» вернулась к кандидатуре Промеса после неудачного завершения переговоров о переходе форварда «Лиона» Мариано Диаса.

Вчера Промес, возможно, намекнул на свой скорый переход, написав в инстаграме: «Я следовал за мечтой. Бог сделал все остальное».

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»