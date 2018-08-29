Карим Бензема не покинет «Реал»

Автор: Владимир Шевелев 0

Карим Бензема

Нападающий «Реала» Карим Бензема останется в мадридском клубе. Руководство «сливочных» и главный тренер Хулен Лопетеги довольны игрой, которую демонстрирует французский форвард, и готовы продолжить сотрудничество.

Ранее сообщалось, что мадридцы намерены расстаться с 30-летним футболистом и активно участвуют в переговорах с другими клубами по данному трансферу.

Отмечалось, что «Реал» планирует провести масштабное изменение состава после ухода Криштиану Роналду в «Ювентус». Интерес к Бензема проявляли некоторые итальянские команды.

Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. Вместе с мадридцами французский нападающий четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник:  Marca

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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