Павел Погребняк подписал контракт с «Уралом»

Автор: Владимир Шевелев 0

Павел Погребняк Зенит

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк нашел себе новый клуб. Он стал игроком «Урала».

О сроке контракта с 34-летним форвардом не сообщается. За новый клуб Погребняк будет выступать по 88-м номером.

Нападающий является воспитанником «Спартака». В 51 официальном матче за «Зенит» Павел забил 28 голов. Покинув «Зенит», нападающий перебрался в Европу – сначала в немецкий «Штутгарт», а затем в Англию, где выступал за «Фулхэм» и «Рединг».

В 2015 году Павел вернулся в Россию, где выступал за «Динамо» и «Тосно». В общей сложности на клубном уровне Погребняк отметился 144 голами в 463 матчах. А в составе сборной России на его счету 8 голов в 33 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник:  Официальный сайт ФК «Урал»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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