«Уфа» подпишет 21-летнего хавбека сборной Люксембурга

Полузащитник люксембургского «Прогреса» Оливье Тилль продолжит карьеру в «Уфе». Также он выступает за сборную Люксембурга.

«Футболист «Прогреса» Оливье Тиль станет игроком «Уфы». Со дня на день будут оформлены все документы. Срок контракта будет рассчитан на четыре года», – сообщил источник в уфимском клубе, знакомый с ходом переговоров.

В понедельник Тиль дал официальную пресс-конференцию, на которой поблагодарил руководство «Прогреса» и болельщиков за поддержку. На мероприятии присутствовал генеральный директор клуба Томас Гильгеман, который пожелал футболисту удачи.

«Прогрес» был соперником «Уфы» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»