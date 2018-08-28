«Уфа» подпишет 21-летнего хавбека сборной Люксембурга

Автор: Владимир Шевелев 0

Оливье Тилль

Полузащитник люксембургского «Прогреса» Оливье Тилль продолжит карьеру в «Уфе». Также он выступает за сборную Люксембурга.

«Футболист «Прогреса» Оливье Тиль станет игроком «Уфы». Со дня на день будут оформлены все документы. Срок контракта будет рассчитан на четыре года», – сообщил источник в уфимском клубе, знакомый с ходом переговоров.

В понедельник Тиль дал официальную пресс-конференцию, на которой поблагодарил руководство «Прогреса» и болельщиков за поддержку. На мероприятии присутствовал генеральный директор клуба Томас Гильгеман, который пожелал футболисту удачи.

«Прогрес» был соперником «Уфы» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Фото: Global Look Press

Источник:  ТАСС

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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