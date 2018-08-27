Неймар: «Я не покину Париж, у меня действующий контракт с ПСЖ»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал информацию о возможном переходе в мадридский «Реал». 26-летний бразилец выступает за парижан с 2017 года.

«Переход в «Реал»? У меня действующий контракт с ПСЖ. Я остаюсь в Париже. Я посетил тренировку «Барселоны», чтобы пообщаться с бывшими товарищами по команде. Мне бы не хотелось противостоять им в Лиге чемпионов», — сказал Неймар.

С зимы «Реал» заинтересован в приобретении Неймара. В данный момент УЕФА ведет расследование в отношении ПСЖ, который обвиняется в нарушении правил финансового фэйр-плей. Существует возможность того, что парижанам придется продать Неймара и Килиана Мбаппе, чтобы уменьшить долг.

Напомним, летом 2017 года ПСЖ выкупил у «Барселоны» Неймара за 222 миллиона евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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