Хавбек «Анжи» Константин Савичев — о финансовых проблемах клуба: «Нам сказали, что лед тронулся»

Автор: Владимир Шевелев 0

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Полузащитник «Анжи» Константин Савичев после выездного поражения от московского «Локомотива» (1:2) рассказал о текущем положении клуба. В финансовых проблемах махачкалинцев намечаются перемены.

«По деньгам нам сказали, что лед тронулся. Посмотрим, что будет дальше. Руководство говорит, что все будет нормально. Не могу сказать, что пока только обещания — какие-то маленькие выплаты есть, но и задержки есть.

Наше дело — играть. Мы будем выходить на каждую игру. Если руководство говорит, что всё в порядке, мы им доверяем. Если будет результат, будут и деньги.

Я верю, что «Анжи» продержится до конца сезона. Нам говорят, что все будет хорошо. Мотивация у нас одна: мы профессионалы, мы бьемся за клуб. Надо всегда выходить и играть на победу», — сказал Савичев.

Фото: Global Look Press

Источник:  «Чемпионат»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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