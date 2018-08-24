Джанлуиджи Буффон не будет основным голкипером «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заявил, что голкипер Альфонс Ареола выйдет в стартовом составе в следующих двух матчах французской Лиги 1. Джанлуиджи Буффон займет место на скамейке запасных.

«Альфонс сыграет с «Анже» и «Нимом». Потом посмотрим. Мы считаем, что это очень важно для него, ведь последний раз он играл в мае.

Джиджи провел три исключительных, великолепных матча. Мне не нравится оставлять его в запасе. Я не люблю принимать долгосрочные решения. На этом подготовительном этапе важно, чтобы Альфонс сыграл», — сказал Тухель.

На данный момент «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице первенства Франции. Следующий матч чемпионата парижский клуб сыграет дома с «Анже» (25 августа). В 4-м туре команда Тухеля отправиться на выезд с «Нимом» (1 сентября).

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»