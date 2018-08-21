Джейми Каррагер: «Не могу вспомнить защитника, который казался бы мне сильнее, чем ван Дейк»

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о игре защитника команды Виргила ван Дейка. 27-летний голландец перешел в стан «мерсисайдцев» за 75 миллионов фунтов, став самым дорогим защитником в истории.

«Знал, что ван Дейк — хороший игрок, но он лучше, чем я о нем думал. Мы всегда обсуждали, что «Ливерпуль» не может выиграть английскую Премьер-лигу из-за своей защиты, но теперь у них есть ван Дейк, который кажется мне лучшим центральным защитником в премьер-лиге.

Я не могу вспомнить защитника, который казался бы мне сильнее. Он занял позицию, которую в последние четыре года занимал Венсан Компани, лидер и колосс. Они очень похожи как игроки — у них нет слабых сторон. Когда Компани был на пике три года назад, не думаю, что был центральный защитник лучше него.

Если в следующие три или четыре года «Ливерпуль » сможет выиграть чемпионат или Лигу чемпионов, я думаю, ван Дейк может занять место рядом с Аланом Хансеном, если говорить о лучших командах в истории «Ливерпуля». Вот насколько он хорош и насколько лучше он еще способен стать.»

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports