Юниор «Уфы» может перейти в лондонский «Арсенал»

Лондонский «Арсенал» интересуется 18-летним защитником «Уфы» Игорем Дивеевым. Скауты «канониров» обратили внимание на россиянина во время его выступления за сборную России U20 на международном турнире COTIF-2018.

Национальная команда дошла до финала, в котором уступила команде Аргентины в дополнительное время со счетом 1:2. В финальной встрече соревнования Дивеев отметился голом.

Дивеев является воспитанником «Уфы», он пока не выступал за команду в Российской Премьер-Лиге. В прошлом сезоне Дивеев провел 24 матча за молодежную команду «Уфы» в первенстве России и забил 3 гола, в этом сезоне он отыграл одну встречу за «Уфу-2» во втором дивизионе.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»