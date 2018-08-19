Ари о судействе в матче со «Спартаком»: «Это позор для российского футбола»

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал судейство в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным.

«К сожалению, судейство нуждается в серьезном улучшении. В нашу пользу не назначили два пенальти.

Хочу поблагодарить одноклубников за хороший матч. К сожалению, это позор для российского футбола», – написал Ари.

На 90-й минуте встречи Ари упал в штрафной площади соперника после стыка с Куинси Промесом, а затем был удален за удар головой в челюсть защитнику Самюэлю Жиго.

Фото: Global Look Press

Источник: Инстаграм Ари

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»