Матч «Краснодара» и «Спартака» пройдет на заполненном стадионе

Автор: Дмитрий Темников 0

РФПЛ. 3 тур. «Спартак» — «Краснодар» — 2:0. Москва. «Открытие Арена». 31 июля 2017 г.

Сегодня в рамках 4-го тура РПЛ пройдет встреча между «Краснодаром» и «Спартаком». На стадионе «Краснодар» ожидается аншлаг. 

Как сообщает пресс-служба москвичей, все билеты на игру реализованы.

Напомним, «быки»выделили 3800 мест для фанатов гостей. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный твиттер «Спартака»

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