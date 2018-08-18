Матч «Краснодара» и «Спартака» пройдет на заполненном стадионе

Сегодня в рамках 4-го тура РПЛ пройдет встреча между «Краснодаром» и «Спартаком». На стадионе «Краснодар» ожидается аншлаг.
Как сообщает пресс-служба москвичей, все билеты на игру реализованы.
Все билеты на матч @FCKrasnodar — #Спартак проданы!
Гостевая квота — 3800 билетов. Уверены, что еще несколько тысяч болельщиков 🔴⚪ разместятся на других секторах стадиона.
До встречи вечером, красно-белые! 😉#КраснодарСпартак pic.twitter.com/2TIAjKR0kN
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 18, 2018
Напомним, «быки»выделили 3800 мест для фанатов гостей. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный твиттер «Спартака»