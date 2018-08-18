Юрген Клопп: «Травма де Брюйне уравняет шансы на поле?» Кто так думает — просто *****». 

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне. Немец грубо ответил тем, кто рассуждает об уравнении шансов для соперников «горожан».

«Любой, кто думает, что травма де Брюйне уравняет шансы на поле, – просто ***** [чудак]. Мне это не нравится. Во-первых, я желаю ему крепкого здоровья. Обожаю этого игрока. Хотел подписать Кевина, когда работал в «Дортмунде», а он был в «Челси», но Жозе не отдал его мне.

Он провел крутой сезон, мощно сыграл на ЧМ-2018. Действительно переживаю за него. Конечно, у «Сити» есть другие варианты, у них всегда есть варианты. Они могут выставить Рияда Мареза, который действует чуть иначе, но никто не переживает о качестве игры «Ман Сити», — заявил специалист.

Напомним, де Брюйне получил разрыв наружной коллатеральной связки коленного сустава на тренировке манкунианцев. Операция бельгийцу не потребуется, но на восстановление уйдет около 3 месяцев.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports