Понтус Вернблум прошел медобследование в ПАОК

Бывший полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум прошел медицинское обследование в ПАОК. Уже в пятницу, 17 августа, греческий клуб может объявить о подписании контракта с шведским футболистом.
Ранее греческие СМИ сообщили, что стороны достигли договоренности относительно условий контракта, по условиям которого годовой оклад шведского футболиста составит около 2 миллионов евро.
Таким образом, Вернблум станет самым высокооплачиваемым игроком ПАОК. Хавбек переходит в греческий клуб на правах свободного агента после истечения соглашения с ЦСКА.
ПАОК вышел в квалификационный раунд плей-офф Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей московский «Спартак» (3:2 дома, 0:0 на выезде).
Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»