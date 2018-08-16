Понтус Вернблум прошел медобследование в ПАОК

Бывший полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум прошел медицинское обследование в ПАОК. Уже в пятницу, 17 августа, греческий клуб может объявить о подписании контракта с шведским футболистом.

Ранее греческие СМИ сообщили, что стороны достигли договоренности относительно условий контракта, по условиям которого годовой оклад шведского футболиста составит около 2 миллионов евро.

Таким образом, Вернблум станет самым высокооплачиваемым игроком ПАОК. Хавбек переходит в греческий клуб на правах свободного агента после истечения соглашения с ЦСКА.

ПАОК вышел в квалификационный раунд плей-офф Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей московский «Спартак» (3:2 дома, 0:0 на выезде).

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»