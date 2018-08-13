Премьер-лига. 3-й тур. «Краснодар» побеждает в Уфе

«Уфа» принимала «Краснодар». Гости одержали сложную победу.
Премьер-лига. 3-й тур
УФА — КРАСНОДАР — 0:1 (0:0)
13 августа. 7565 зрителей.
Стадион: «Нефтяник».
Судья: Алексей Матюнин (Москва)
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко (Фатай, 88), Йокич, Неделчару, Пауревич, Обляков (Кротов, 68), Ванек (Засеев, 74), Карп, Игбун.
«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Рамирес, Спайич, Мамаев (Жигулев, 75), Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра (Вандерсон, 46), Классон, Игнатьев (Ари, 69).
Гол: 0:1 — Вандерсон (86).
Предупреждения: Карп (29), Рамирес (35), Ванек (37).
Удаление: Рамирес (90).
9 (4) удары (в створ) 13 (4)
11 фолы 7
3 угловые 6
2 офсайды 0
40 % владения мячом 60
В первом матче понедельника «Уфа» принимала «Краснодар», лишившийся Федора Смолова. Первый тайм прошел с небольшим преимуществом хозяев, но до серьезных моментов не доходило, либо был надежен Крицюк. В начале второй половины защитник хозяев Сухов бил с линии вратарской, однако голкипер гостей вновь выручил. В середине тайма тренеры попытались оживить игру заменами — одна из них сыграла решающую роль в матче. Подачу Классона с правого фланга Пуцко неудачно выбил мяч на ногу Вандерсону и бразилец, вышедший после перерыва, с линии штрафной расстрелял ближний угол Беленова. На 90-й минуте Кристиан Рамирес получил вторую желтую карточку за затяжку времени, Игбун бил головой с линии вратарской, но «Краснодар» сохранил важную победу.
Фото: Твиттер РПЛ
Источник: Еженедельник «Футбол»