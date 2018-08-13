Премьер-лига. 3-й тур. «Краснодар» побеждает в Уфе

«Уфа» принимала «Краснодар». Гости одержали сложную победу.

Премьер-лига. 3-й тур

УФА — КРАСНОДАР — 0:1 (0:0)

13 августа. 7565 зрителей.

Стадион: «Нефтяник».

Судья: Алексей Матюнин (Москва)

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко (Фатай, 88), Йокич, Неделчару, Пауревич, Обляков (Кротов, 68), Ванек (Засеев, 74), Карп, Игбун.

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Рамирес, Спайич, Мамаев (Жигулев, 75), Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра (Вандерсон, 46), Классон, Игнатьев (Ари, 69).

Гол: 0:1 — Вандерсон (86).

Предупреждения: Карп (29), Рамирес (35), Ванек (37).

Удаление: Рамирес (90).

9 (4) удары (в створ) 13 (4)

11 фолы 7

3 угловые 6

2 офсайды 0

40 % владения мячом 60

В первом матче понедельника «Уфа» принимала «Краснодар», лишившийся Федора Смолова. Первый тайм прошел с небольшим преимуществом хозяев, но до серьезных моментов не доходило, либо был надежен Крицюк. В начале второй половины защитник хозяев Сухов бил с линии вратарской, однако голкипер гостей вновь выручил. В середине тайма тренеры попытались оживить игру заменами — одна из них сыграла решающую роль в матче. Подачу Классона с правого фланга Пуцко неудачно выбил мяч на ногу Вандерсону и бразилец, вышедший после перерыва, с линии штрафной расстрелял ближний угол Беленова. На 90-й минуте Кристиан Рамирес получил вторую желтую карточку за затяжку времени, Игбун бил головой с линии вратарской, но «Краснодар» сохранил важную победу.

Фото: Твиттер РПЛ

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»