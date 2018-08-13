Деян Ловрен пропустит около трех недель из-за травмы таза

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен пропустит до трех недель из-за травмы таза. Об этом сообщил главный тренер красных Юрген Клопп.

Игрок сборной Хорватии испытывал проблемы с тазом во время прошлого сезона, и ситуация обострилась во время ЧМ-2018.

Юрген Клопп прокомментировал ситуацию: «Он не готов. В прошлом году у него были подобные проблемы, но он мог играть, и играл действительно хорошо. Ему хватало дней между матчами, чтобы восстановиться, и он был готов к каждой следующей игре.

На ЧМ-2018 он трижды отыграл по 120 минут, и все стало хуже, но я уверен, что все наладится в ближайшую неделю, две или три. В течение этого времени он вернется к тренировкам, но в любом случае понадобится время», — сказал главный тренер «Ливерпуля».

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»