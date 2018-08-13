Роналду — о попадании в больницу: «Завтра меня выпишут, и я вернусь домой»

Экс-футболист сборной Бразилии Роналдо прокомментировал свое состояние здоровья после попадания в больницу на Ибице. Об этом чемпион мира 1994 и 2002 годов написал в своем твиттере.

«Друзья, у меня был диагностирован сильный грипп на Ибице, и в пятницу меня госпитализировали. Сейчас уже все в порядке. Завтра меня выпишут, и я вернусь домой. Спасибо всем за вашу любовь и сообщения», – написал Роналдо.

Amigos, tuve un cuadro de fuerte gripe en Ibiza y tuve que ser internado el viernes pero ya está todo en orden. Mañana recibo el alta y vuelvo a casa. ¡Gracias a todos/as por vuestro cariño y vuestros mensajes! — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) August 12, 2018

Напомним, вчера появились новости о госпитализации на испанском острове. СМИ сообщали, что у 41-летнего южноамериканца выявили пневмонию.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер Роналдо