Форвард «Арсенала» Лукас Перес стал игроком «Вест Хэма». 29-летний игрок подписал контракт на 3 сезона.

Перес стал восьмым новичком Вест Хэма этим летом. Ранее клуб пополнили Райан Фредерикс, Лукаш Фабиански, Исса Диоп, Джек Уилшир, Андрей Ярмоленко, Фабиан Бальбуэна и Фелипе Андерсон.

«Я очень счастлив оказаться в клубе с такой историей. Вест Хэм предоставил мне шанс остаться в Премьер-лиге, и я счастлив, что стал частью этого проекта», — заявил Лукас.

Is this the real life?

Is this just fantasy? pic.twitter.com/Wl0Ul9VifT

— West Ham United (@WestHamUtd) August 9, 2018