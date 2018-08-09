Лукас Перес стал игроком «Вест Хэма»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Лукас Перес

Форвард «Арсенала» Лукас Перес стал игроком «Вест Хэма». 29-летний игрок подписал контракт на 3 сезона.

Перес стал восьмым новичком Вест Хэма этим летом. Ранее клуб пополнили Райан Фредерикс, Лукаш Фабиански, Исса Диоп, Джек Уилшир, Андрей Ярмоленко, Фабиан Бальбуэна и Фелипе Андерсон.

«Я очень счастлив оказаться в клубе с такой историей. Вест Хэм предоставил мне шанс остаться в Премьер-лиге, и я счастлив, что стал частью этого проекта», — заявил Лукас.

В 2016 году испанец перешел из «Депортиво» в «Арсенал». Сезон-2017/18 он провел в аренде в клубе из Ла-Коруньи.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Вест Хэма»

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