Фанаты «Спартака» выступили против трансфера Романа Еременко

Бывший хавбек ЦСКА Роман Еременко может пополнить состав «Спартака». Фанаты красно-белых выступили против трансфера бывшего игрока армейцев.

«Не считаем этот трансфер удачным для нашего клуба как в игровом плане, так и, главное, в плане атмосферы внутри коллектива. Почему атмосферы? Зимой в клуб перешел младший брат Романа Еременко — Сергей. Сейчас подтягивается старший брат, не с самой хорошей репутацией.

Плюс у них один и тот же агент, который привозит в последнее время игроков в «Спартак» (в том числе и «бесплатно»). Эти факторы могут внести дисбаланс внутри костяка команды и оказать негативное влияние на игру клуба», — говорится в заявлении группы фанатов «Спартака».

Напомним, ранее у ЦСКА была договоренность с Еременко о том, что он вернется в клуб после отбытия дисквалификации за употребление кокаина и будет проводить тренировки с «армейцами».

Финский футболист имеет право возобновить тренировки с 7 августа, а принять участие в официальном матче — с 10 октября.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»