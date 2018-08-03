Радамель Фалькао присоединился к «Монако» в Китае

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао прибыл в Китай, где его клуб в настоящее время готовится к матчу за Суперкубок Франции с «ПСЖ». Встреча состоится 4 августа в Шэньчжэне.

Колумбийский футболист не примет участия в матче. Целью его визита в Китай является подготовка к сезону, а также несколько маркетинговых мероприятий с китайскими болельщиками.

Ранее сообщалось, что «Монако» в игре за Суперкубок Франции также не поможет новичок команды полузащитник Александр Головин. Сегодня россиянин прибудет в Монако, где будет тренироваться по индивидуальной программе.

В минувшем сезоне Фалькао сыграл в 26 матчах, в которых забил 18 голов и отдал шесть голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер «Монако»