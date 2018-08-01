Жозе Моуринью о том, когда вернется Марсьяль: «Я не знаю»

В расположение «Манчестер Юнайтед» до сих пор не вернулся нападающий Антони Марсьяль. Главный тренер «Красных дьяволов» Жозе Моуринью заявил, что не знает, когда ждать француза.

22-летний форвард 26 июля вылетел из США, где «МЮ» проводит матчи в рамках International Champions Cup, во Францию в связи с рождением второго ребенка.

Португальский специалист, общаясь на пресс-конференции с журналистами, переадресовал вопрос о сроках возвращения француза пресс-атташе клуба, а потом добавил: «Я не знаю».

Ранее сообщалось, что Моуринью готов расстаться с Марсьялем этим летом, однако против продажи выступает вице-президент «Юнайтед» Эд Вудворд.

В игроке заинтересованы «Челси» и «Тоттенхэм», но «МЮ» не намерен отпускать его в другую команду АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»