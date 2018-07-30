Генеральный директор «Анжи»: «До точки невозврата остался один шаг»

Олег Флегонтов — генеральный директор «Анжи». Функционер прокомментировал текущее финансовое состояние клуба.

«Задолженность, действительно, очень большая и, главное, она с каждым днем только растет. На сегодня она превышает 250 миллионов рублей. В нее входят, как я говорил выше, задолженность перед сотрудниками по заработной плате, налоговыми органами, внебюджетными фондами и контрагентами.

Большая часть футболистов не получала заработную плату с апреля. Некоторым мы частично сумели закрыть май. Многие сейчас уже выступают за другие клубы. И мы искренне благодарны ребятам за их терпение. Но долго так продолжаться не может.

В данный момент иных источников поступления средств, как от президента клуба Османа Гаирбековича Кадиева, я не вижу. Он проводит очень большую работу: ведет переговоры с крупными коммерческими структурами, встречался с руководителем администрации и главы и правительства республики Дагестан Владимиром Валерьевичем Ивановым. Но ситуация на данный момент не изменилась.

На прошлой неделе налоговые органы приостановили операции по расчетному счету до погашения задолженности. Так что сейчас клуб лишен возможности вести какую бы то ни было оперативную деятельность. Даже автотранспорт не на что заправить.

Поэтому загадывать наперед и делать какие-то прогнозы очень сложно. На мой взгляд, точку невозврата мы еще не прошли, но до нее остался буквально один шаг, – сказал Флегонтов.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»