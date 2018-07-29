Премьер-лига, 1-й тур. Дубль Азмуна помог «Рубину» победить «Краснодар»

Премьер-лига. 1-й тур

РУБИН – КРАСНОДАР – 2:1 (2:1).

Казань. 29 июля.

Стадион « Казань Арена». 13884 зрителя.

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

«Рубин»: Джанаев, Навас, Уремович, Чико Флорес, Цаллагов, Камболов (Сорокин, 90), Коновалов, Байрамян, Могилевец, Полоз, Азмун (Бухаров, 72).

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Рамирес, Спайич, Стоцкий, Каборе, Газинский, Мамаев, Перейра (Куэва, 64), Вандерсон (Классон, 64), Смолов.

Голы: 1:0 — Азмун (9), 1:1 — Смолов (31), 2:1 — Азмун (38).

Предупреждения: Могилевец (39), Спаич (43).

15 (7) удары (в створ) 7 (4)

18 фолы 20

4 угловые 1

1 офсайды 1

60% владения мячом 40%

Болельщики из Казани не смогли заполнить арену — во время игры была свободна половина мест. И зря: пришедшие зрители увидели самую результативную встречу первого тура РПЛ. Еще на 9-й минуте Азмун открыл счет, точно пробив в одно касание после рикошета от игрока «Краснодара». В середине первого тайма «быки» сравняли счет: Смолов воспользовался ошибкой Байрамяна, выбившего мяч на соперника в своей штрафной, убрал защитника на паузе и отправил мяч в ворота. «Рубину» потребовалось 8 минут, чтобы вновь выйти вперед: Азмун подхватил мяч после обреза от Смолова, обыграл голкипера гостей и оформил дубль. Во втором тайме южане имели шанс сравнять счет. К примеру, Смолов наносил удар головой в штрафной плоащади Джанаева, но мяч попал в перекладину. Футболисты «Краснодара» продолжили давление у ворот казанцев, но так и не смогли забить второй гол.

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Источник: Еженедельник «Футбол»