Премьер-лига, 1-й тур. Дубль Азмуна помог «Рубину» победить «Краснодар»

Автор: Дмитрий Темников 0

Премьер-лига. 1-й тур
РУБИН – КРАСНОДАР – 2:1 (2:1).
Казань. 29 июля.
Стадион « Казань Арена». 13884 зрителя.
Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
«Рубин»: Джанаев, Навас, Уремович, Чико Флорес, Цаллагов, Камболов (Сорокин, 90), Коновалов, Байрамян, Могилевец, Полоз, Азмун (Бухаров, 72).
«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Рамирес, Спайич, Стоцкий, Каборе, Газинский, Мамаев, Перейра (Куэва, 64), Вандерсон (Классон, 64), Смолов.
Голы: 1:0 — Азмун (9), 1:1 — Смолов (31), 2:1 — Азмун (38).
Предупреждения: Могилевец (39), Спаич (43).

15 (7) удары (в створ) 7 (4) 
18 фолы 20
угловые 1
офсайды 1
60% владения мячом 40%

Болельщики из Казани не смогли заполнить арену — во время игры была свободна половина мест. И зря: пришедшие зрители увидели самую результативную встречу первого тура РПЛ. Еще на 9-й минуте Азмун открыл счет, точно пробив в одно касание после рикошета от игрока «Краснодара». В середине первого тайма «быки» сравняли счет: Смолов воспользовался ошибкой Байрамяна, выбившего мяч на соперника в своей штрафной, убрал защитника на паузе и отправил мяч в ворота. «Рубину» потребовалось 8 минут, чтобы вновь выйти вперед: Азмун подхватил мяч после обреза от Смолова, обыграл голкипера гостей и оформил дубль. Во втором тайме южане имели шанс сравнять счет. К примеру, Смолов наносил удар головой в штрафной плоащади Джанаева, но мяч попал в перекладину. Футболисты «Краснодара» продолжили давление у ворот казанцев, но так и не смогли забить второй гол. 

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»
Источник: Еженедельник «Футбол»

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РФПЛ. 29 тур. «Локомотив» — «Зенит» — 1:0. Москва. «РЖД Арена». 5 мая 2018 г.

«Краснодар», «Локомотив» и «Зенит» выполнили условия соглашения с УЕФА по ФФП. «Рубин» – нет

Александр Жиров

Бывший защитник «Енисея» Александр Жиров будет играть в чемпионате Германии

РФПЛ. 29 тур. «Локомотив» — «Зенит» — 1:0. Москва. «РЖД Арена». 5 мая 2018 г.

Федор Смолов – лучший игрок сезона в РФПЛ, Юрий Семин – лучший тренер

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 