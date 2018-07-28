Юрген Клопп сыграет в прощальном матче Романа Вайденфеллера

Скоро состоится прощальный матч голкипера дортмундской «Боруссии» Романа Вайденфеллера. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил свое участие в игре.

37-летний Вайденфеллер завершил профессиональную карьеру по окончании сезона-2017/18. На его счету 349 матчей за немецкий клуб, которые он провел на протяжении 16 сезонов. В семи из них наставником «Боруссии» был Клопп.

📣 A GRANDIOS ÜBERRASCHUNG! 📣 Schaut mal, wer sich für Roman Weidenfellers Abschiedsspiel am 7. September angekündigt hat! 😍 Wer von Euch ist noch dabei? 🎫 Tickets: https://t.co/KI3notXGJg pic.twitter.com/RUUwfHbzLW — Borussia Dortmund (@BVB) July 27, 2018

Прощальный матч Вайденфеллера состоится на домашнем стадионе «шмелей» «Сигнал Идуна Парк» 7 сентября. Помимо Клоппа, свое участие в матче уже подтвердили Михаэль Баллак, Торстен Фрингс, Кевин Гросскройц, Деде и Марсио Аморозо.

51-летний Клопп, будучи профессиональным футболистом, 11 сезонов провел за «Майнц».

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер ФК «Боруссия» Д

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»