Абдул Баба: «Эден Азар – настоящий клоун»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Эден Азар

Защитник «Челси» Абдул Рахман Баба, выступающий на правах аренды в «Шальке», рассказал об общении с Эденом Азаром. В клубе бельгийца считают клоуном.

«Иногда перед игрой Азар рассказывал мне о своих планах, а потом всегда их исполнял.

Он настоящий клоун. Он всегда веселится, когда мы были в раздевалке или на обеде. Он очень забавный парень, который любит веселить всех вокруг себя.

Мы не обсуждали особо его уровень игры. Он в каждой игре показывает, что он невероятный игрок», – сказал Баба.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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