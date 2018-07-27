Александр Головин: «Сегодня я перехожу в «Монако», но частичка меня навсегда останется в ЦСКА»

Автор: Дмитрий Темников 0

Новичок «Монако» Александр Головин обратился к болельщикам ЦСКА. Полузащитник поблагодарил фанатов за поддержку и попросил отнестись к его уходу из команды с пониманием. 

«За годы в ПФК ЦСКА я состоялся как игрок и безмерно благодарен красно-синим. Клуб поверил в меня и осуществил мечту маленького сибирского мальчика, который грезил большим футболом.

Благодарен болельщикам за поддержку — энергетика красно-синих трибун просто потрясает! Надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к моему решению сделать следующий шаг в своей карьере в такой непростой для клуба период. Сегодня я перехожу в «Монако», но частичка меня навсегда останется здесь», — заявил 22-летний футболист.

Напомним, трансфер Головина обошелся клубу Лиги 1 в 30 млн евро. Для ЦСКА эта продажа стала самой крупной в истории.

Фото: официальный сайт ФК «Монако»
Источник: пресс-служба ПФК ЦСКА 

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